中港股市：沪综指创三个月来收盘新低，港股第一季收跌

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
沪深300指数 收低3.3%至2,499.3点，守在图形支撑位也就是3月19日低点约2,492点的上方。沪综指 跌2.8%。两指数双双创下3月4日以来的最差单日表现。
恒生指数 收低0.7%至22,299.6点。恒生国企指数 下跌1.3%。这是两指数三个季度以来的首次季度下滑，跌幅分别为1.6%和4.7%。
民生银行 重挫7.9%，在中资银行股中领跌，此前中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。
香港市场周五因复活节假期休市，下周二将恢复交易。中国内地市场一切照常。
**沪综指放量挫低**
沪综指放量收挫2.8%，并创下三个月来收盘新低。分析师指出，中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。开盘后银行股领头大幅下跌，并拖累大盘跳空重挫，空头一直牢牢掌控着今日大局，大盘拉出一根光头大阴线。
沪综指收报2,236.302点，大跌64.957点或2.82%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点；上海A股今日成交额为1,073亿元人民币，较上日的855亿元增逾两成。
“对于理财业务这个规定，市场解读为利空。”华西证券研究主管曹雪峰指出，银行股可能受此政策影响较大，因此今日跌幅居前。
上证银行股指数 收跌6.32%，兴业银行 收于跌停位17.87元，跌1.99元。
华泰证券分析师周林认为，理财业务的规范，必定会对大多数银行的中间业务收入产生影响，风险更快显露。但由于相当多理财产品对外并不透露，其资产池结构不为外界所知，所以现在还难以评估新政策的影响有多大。
“今天大盘的下跌不免有些情绪上的渲泄，短期不排除有反弹的可能性。”他指出，目前大家最为关注的还是经济数据及新股重启时间是否会超预期。(完)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%