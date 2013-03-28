中港股市：沪综指创三个月来收盘新低，港股第一季收跌

沪深300指数 收低3.3%至2,499.3点，守在图形支撑位也就是3月19日低点约2,492点的上方。沪综指 跌2.8%。两指数双双创下3月4日以来的最差单日表现。

恒生指数 收低0.7%至22,299.6点。恒生国企指数 下跌1.3%。这是两指数三个季度以来的首次季度下滑，跌幅分别为1.6%和4.7%。

民生银行 重挫7.9%，在中资银行股中领跌，此前中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。

香港市场周五因复活节假期休市，下周二将恢复交易。中国内地市场一切照常。

**沪综指放量挫低**

沪综指放量收挫2.8%，并创下三个月来收盘新低。分析师指出，中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。开盘后银行股领头大幅下跌，并拖累大盘跳空重挫，空头一直牢牢掌控着今日大局，大盘拉出一根光头大阴线。

沪综指收报2,236.302点，大跌64.957点或2.82%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点；上海A股今日成交额为1,073亿元人民币，较上日的855亿元增逾两成。

“对于理财业务这个规定，市场解读为利空。”华西证券研究主管曹雪峰指出，银行股可能受此政策影响较大，因此今日跌幅居前。

上证银行股指数 收跌6.32%，兴业银行 收于跌停位17.87元，跌1.99元。

华泰证券分析师周林认为，理财业务的规范，必定会对大多数银行的中间业务收入产生影响，风险更快显露。但由于相当多理财产品对外并不透露，其资产池结构不为外界所知，所以现在还难以评估新政策的影响有多大。