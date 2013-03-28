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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:26 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率降至8月初以来新低

路透伦敦3月28日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四跌至8月初以来新低，塞浦路斯纾困冲击层面扩大的紧张情势升高，当地银行业者准备近两周以来首度开门营运。

德国10年期公债收益率 降2个基点至1.256%，跌落12月10日低点1.258%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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