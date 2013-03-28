券商观点：“金融＋消费成长”仍是中国股市价值投资的战略性配置--申万

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 中国银监会一则新政，令沪深两市的金融股周四全线重挫。国内大型券商--申银万国证券研究所发布的春季策略报告认为，“金融+消费成长”仍是今年股市价值型策略坚守的全年战略性配置。
报告认为，总体来说，今年中国经济内生的弱复苏将带动企业盈利增速出现回升，而改革与转型有利于经济和股市的长期健康发展，这使得A股的全年行情值得期待。但短期内市场可能仍然受到新股重启预期、影子银行清理、欧债问题等因素的负面影响。
报告预期，二季度沪综指 核心波动区间为2,100-2,500点。二季度还建议关注海洋战略、食品安全、4G投资、资源要素价格改革(水、电、气)、产能过剩行业整合整顿等主题投资机会。
因中国银监会出台规范理财投资运作的通知，周四在金融股领跌拖累下，沪综指收挫2.8%至2,236.302点，创下三个月收盘新低；上证银行股指数 收跌6.32%。
申万报告称，在房价、通胀、环保三大约束下，经济的弱周期波动使传统周期股业绩弹性下降，或许只有阶段性复辟的博弈机会，传统Beta(平均收益)价值不断下降。而配置金融股作为新Beta，在代表转型的“中国梦”领域(医药、大众消费品、传媒、环保、电子等)中寻找Alpha(超额收益)，将是贯穿2013年全年的价值型配置策略。
报告指出，经济转型是民族振兴的必由之路，并将逐步体现为A股的市值结构变迁。消费升级、现代服务业崛起将助力转型；而环保、城市燃气、城市轨道交通等与民生密切相关的投资将得到重点发展。转型的“中国梦”最终将体现为A股成分股和市值结构的变迁.
“我们大胆估算了2015年、2020年A股的市值结构后，医药、传媒、环保、电子等行业的市值占比将有显着上升。”报告认为。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%