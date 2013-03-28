券商观点：“金融＋消费成长”仍是中国股市价值投资的战略性配置--申万

路透上海3月28日 - 中国银监会一则新政，令沪深两市的金融股周四全线重挫。国内大型券商--申银万国证券研究所发布的春季策略报告认为，“金融+消费成长”仍是今年股市价值型策略坚守的全年战略性配置。

报告认为，总体来说，今年中国经济内生的弱复苏将带动企业盈利增速出现回升，而改革与转型有利于经济和股市的长期健康发展，这使得A股的全年行情值得期待。但短期内市场可能仍然受到新股重启预期、影子银行清理、欧债问题等因素的负面影响。

报告预期，二季度沪综指 核心波动区间为2,100-2,500点。二季度还建议关注海洋战略、食品安全、4G投资、资源要素价格改革(水、电、气)、产能过剩行业整合整顿等主题投资机会。

因中国银监会出台规范理财投资运作的通知，周四在金融股领跌拖累下，沪综指收挫2.8%至2,236.302点，创下三个月收盘新低；上证银行股指数 收跌6.32%。

申万报告称，在房价、通胀、环保三大约束下，经济的弱周期波动使传统周期股业绩弹性下降，或许只有阶段性复辟的博弈机会，传统Beta(平均收益)价值不断下降。而配置金融股作为新Beta，在代表转型的“中国梦”领域(医药、大众消费品、传媒、环保、电子等)中寻找Alpha(超额收益)，将是贯穿2013年全年的价值型配置策略。

报告指出，经济转型是民族振兴的必由之路，并将逐步体现为A股的市值结构变迁。消费升级、现代服务业崛起将助力转型；而环保、城市燃气、城市轨道交通等与民生密切相关的投资将得到重点发展。转型的“中国梦”最终将体现为A股成分股和市值结构的变迁.