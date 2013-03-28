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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:39 BJT

欧洲金融：塞浦路斯2月银行存款下滑2%--欧洲央行

路透法兰克福3月28日 - 欧洲央行周四公布数据显示，消费者和企业2月将资金撤出赛浦路斯各银行，因该国金融体系进一步陷入困境。

2月时，随着德国及部分其他国家开始推动由银行存款户承担一部分纾困成本，塞浦路斯银行业者2月存款降2.2%至464亿欧元(593.0亿美元)，1月也以相近的幅度下滑。

另一方面，希腊存款则是增加了2%至1,710亿欧元，意大利银行业的存款也增加1.3%至1.5万亿(兆)欧元。

月度数据变动是稀松平常的事，不过拥有稳健银行体系的存款持续大幅下滑则是罕见的事。

该数据计算内容包含各种货币存款，并未经过季节调整，且与各国家央行公布的数据略有出入。这些存款不包含中央政府与银行间存款的部分。(完)
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