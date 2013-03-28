欧洲金融：塞浦路斯2月银行存款下滑2%--欧洲央行

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透法兰克福3月28日 - 欧洲央行周四公布数据显示，消费者和企业2月将资金撤出赛浦路斯各银行，因该国金融体系进一步陷入困境。
2月时，随着德国及部分其他国家开始推动由银行存款户承担一部分纾困成本，塞浦路斯银行业者2月存款降2.2%至464亿欧元(593.0亿美元)，1月也以相近的幅度下滑。
另一方面，希腊存款则是增加了2%至1,710亿欧元，意大利银行业的存款也增加1.3%至1.5万亿(兆)欧元。
月度数据变动是稀松平常的事，不过拥有稳健银行体系的存款持续大幅下滑则是罕见的事。
该数据计算内容包含各种货币存款，并未经过季节调整，且与各国家央行公布的数据略有出入。这些存款不包含中央政府与银行间存款的部分。(完)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%