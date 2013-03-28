中股业绩：上汽集团去年实现净利207.5亿元，同比增长2.62%

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 中国最大汽车企业--中国上海汽车集团股份有限公司 周四公布年报，去年公司实现净利207.5亿元人民币，同比增长2.62%。
去年公司实现营收入4,784.3亿元，同比增长10.47%，每股收益1.882元。公司2012年分配预案为每10股派现6元。
年报称，面对增长乏力的国内汽车市场，上汽高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，全年公司国产整车销售449万辆，继续保持国内市场领先地位，同比增长12%。
2012年中国全年整车销售1,941万辆，同比增长3.2%。上汽预计，预计今年国内汽车市场环境略好于2012年，全年销量将超过2,000万辆，其中乘用车约1,500万辆，商用车约580万辆。
上汽集团今年力争全年实现整车销售490万辆，预计营业收入4,900亿元，营业成本4,270亿元。公司预计2013年公司母体预计在固定资产投资、研发、下属企业增资等用途上的资金需求约为66.5亿元。
上汽集团周四收报15.23元，涨2.08%；而上证综指 当日下跌2.82%。(完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%