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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:33 BJT

中股业绩：上汽集团去年实现净利207.5亿元，同比增长2.62%

路透上海3月28日 - 中国最大汽车企业--中国上海汽车集团股份有限公司 周四公布年报，去年公司实现净利207.5亿元人民币，同比增长2.62%。

去年公司实现营收入4,784.3亿元，同比增长10.47%，每股收益1.882元。公司2012年分配预案为每10股派现6元。

年报称，面对增长乏力的国内汽车市场，上汽高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，全年公司国产整车销售449万辆，继续保持国内市场领先地位，同比增长12%。

2012年中国全年整车销售1,941万辆，同比增长3.2%。上汽预计，预计今年国内汽车市场环境略好于2012年，全年销量将超过2,000万辆，其中乘用车约1,500万辆，商用车约580万辆。

上汽集团今年力争全年实现整车销售490万辆，预计营业收入4,900亿元，营业成本4,270亿元。公司预计2013年公司母体预计在固定资产投资、研发、下属企业增资等用途上的资金需求约为66.5亿元。

上汽集团周四收报15.23元，涨2.08%；而上证综指 当日下跌2.82%。(完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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