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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:41 BJT

澳洲评级：惠誉确认澳洲AAA评级，展望稳定

(以下节录自惠誉3月28日发布的新闻稿) 评级机构惠誉确认澳洲长期外币与本币发行人违约评等(IDR)为“AAA”。展望为稳定。惠誉同时确认国家上限评等为“AAA”，短期外币发行人违约评等为“F1+”。(完)
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