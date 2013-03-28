《即时观点2》台湾央行如预期维持利率不变，料今年景气复苏及物价涨幅温和

路透台北3月28日 - 台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变，是连续第七次的维持利率不变。

央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

针对居高不下的房地产价格，央行表示，已督促银行采取自律审慎措施，加强不动产授信风险控管。特定地区房贷管制规定已见成效。

根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。

目前多数金融机构预估，台湾央行2013年底利率将维持在1.875%不变。但也有少数金融机构预估，央行第二季开始显现升息的压力。(金融机构对台湾央行利率预估请见 )

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德:

央行维持利率不变，符合市场预期，预估今年台湾经济成长率有下修风险，主要受到出口终端需求不如预期影响，维持到明年之前都不会看到央行升息的预估。

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

央行这次维持利率不变，符合我们预期，毕竟此时央行没必要降息，升息则太冒险，今年通膨压力较低，且民众通膨预期不高，实质利率亦有机会由负转正，若央行在经济软复苏阶段就贸然升息，恐摧毁刚萌芽的生机，要待整体经济及金融情势更为改善且明朗后，央行才可能改变利率政策，要在今年就看到央行贸然升息的机会并不大。

--永丰金控总经分析师 黄韵玲：

央行这次维持利率不变，那就一如市场预期、没有意外，今年通膨情势较去年缓和，所以这次央行维持利率不变，在今年通膨温和的情况下，料今年央行应该不会升息。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

* 台币兑美元 收盘微升0.1分，报29.940。

* 指标10年期公债102/6殖利率 收盘跌2.18基点至1.2920%。

* 台股加权股价指数 收跌0.35%至7,866.88点。

**相关连结**

* 相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

* 官方最新预估，台湾2013年GDP及CPI预估分别为3.59%和1.37%。(相关新闻请见

* 央行在2012年第二季的理监事会议中，针对豪宅的贷款再次祭出控管，对房市的管控并未放松。(完)