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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 17:44 BJT

新兴汇市：泰铢上涨，本季度表现或创两年半来最佳

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 日圆                           93.96       94.45       +0.52       -7.63       86.79
 坡元                          1.2415      1.2429       +0.11       -1.58      1.2219
 台币                          29.940      29.941       +0.00       -2.69      29.136
 韩元                         1113.01     1111.60       -0.13       -3.81     1070.60
 泰铢                           29.28       29.30       +0.07       +4.54       30.61
 菲律宾披索                     40.83       40.80       -0.07       +0.54       41.05
 印尼卢比                     9715.00     9724.00       +0.09       -0.87     9630.00
 印度卢比                       54.32       54.37       +0.09       +1.23       54.99
 马币                          3.0950      3.0990       +0.13       -1.20      3.0580
 人民币                        6.2143      6.2140       -0.00       +0.26      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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