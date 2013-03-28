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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:40 BJT

两岸金融：台银上海分行4月2日提供台币清算服务，并开办台币业务

路透台北3月28日 - 台湾银行董事长刘灯城周四表示，台银上海分行4月2日起提供台币清算服务，并将开办台币业务。

刘灯城并称，未来台银上海分行将与13家中资银行和九家台资银行大陆分行签署为台币清算参加行.

台银上海分行目前为唯一一家中国境内的台币清算行. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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