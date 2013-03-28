版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:50 BJT

英国数据：1月服务业产出较前月增长0.3%，增幅为去年8月以来最大

路透伦敦3月28日 - 英国官方周四公布数据显示，1月服务业以五个月以来最强劲的步伐成长，可望缓解经济重陷衰退的疑虑。

英国国家统计局表示，1月服务业产出较12月成长0.3%，为8月以来最佳表现。

统计局在一份声明稿中指出，与上年同期相较，服务业产出成长0.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐