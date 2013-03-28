更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，央行一如预期维持利率不变

* 央行冲销力道平平

* 央行一如预期维持利率不变

* 短率仍在低位 (更新最新报价)

记者 高洁如

路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。央行今日冲销力道平稳，银行间资金情势尚称充裕，供给票券商不少跨月资金。展望明日季底的最后一个交易日，应能平稳度过。

大型公营银行资金调度人士表示，虽然不少银行反映资金泛滥，但若以整体银行的累积准备数字来看，并未大幅失控，因此市场应该是分配不均的情况，而非过度泛滥。

“银行当日累积数字也没有过多，市场是有点分配不均。”该人士称。

台湾央行今日召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变，是连续第七次的维持利率不变；央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同；今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.48%，上日在0.388-0.45%。

**短票利率平稳**

票券商指出，在预做准备之下，今日资金情势尚称平稳，明日在法人资金回笼的情况下，应能平稳度过季底。

另一家票券商交易主管则说，近期国库券由外商银行以超低利率抢标，“这样抢下去我都没东西可以卖了！”

他也表示，今年以来由于货币市场利率走低，中油和台电的短票发行量合计较去年同期约上扬2-3成，票券商若是票源再缺乏下去，只能开低利抢标中油和台电的短票。预期短票利率续走低的可能性仍高。

30天短票利率今日持平上日，大多成交在0.7-0.71%。

台湾央行今日共发行3,860.35亿台币存单，若相较存单到期金额期3,867.5亿，存单发行余额减少7.15亿。 周五央行存单到期366亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为299亿台币；累计超额准备为893亿台币，加计前期1%的超额准备为2,061亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率持平。交易人士认为，在近日央行冲销力道减弱刻意维持市场资金宽松下，尽管季底投信赎回压力逐渐加重，投信端到期不续作的量能扩大，以及今天有国库券及合库次顺位金融债交割等紧缩因子，皆无碍资金调度，料本季底RP利率将守稳在既有区间不变。

证券商交易员表示，部分投信今天走钱情形较日前明显，不过银行端资金宽裕，投信端到期不续作的部分很快就找到资金接手，所以并未影响RP利率交投区间，市场关注今日稍后央行理监事会议决议及会后声明。

“这次季底应该就安然度过了！”一券商资金调度人士说。

今天交割紧缩因子包括国库券“财102-3期”交割，金额200亿台币，及合库 次顺位金融债券交割，金额130亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。