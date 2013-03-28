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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 17:58 BJT

台湾债市：102/2R期五年增额公债中，证券业买超17.5亿台币

路透台北3月28日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年增额公债102/2RA02102R=T
WO交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       18.50       34.00      -15.50
     票券业        0.00        2.00       -2.00
     证券业       25.50        8.00      +17.50
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