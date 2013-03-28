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市场报道 | 2013年 3月 28日 星期四 18:12 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及两个月高点，兑美元也收复一些失土

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8421英镑，为1月24日以来最低，交易商称有一美国账户卖出。进一步的下跌将令欧元触及100日移动均线，该均线当前在0.8356英镑。

市场担忧投资者将会寻求从其他受困的欧元区国家中撤离资金，因塞浦路斯救助条款使得未保险储户蒙受重大损失。

英镑兑美元上涨，从昨日疲软的经常帐数据引发的跌势中反弹。但在复活节前，成交清淡，且市场关于英国经济疲软的担忧预计会维持英镑疲软态势。

FXPro分析师Simon Smith称，“尽管塞浦路斯是小国，但其救助协议影响在金融和政治层面上是历次救助影响最大的。”

“英镑兑欧元将会表现出色，但兑美元将下跌...”

英镑兑美元 最新报1.5158美元，上涨0.2%。交易商称突破1.5180美元将引发止损单。(完)
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