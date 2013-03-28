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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 18:13 BJT

欧洲金融：塞浦路斯各银行关门近两周后重新开张，交易受到管制

路透尼科西亚3月28日 - 塞浦路斯银行业者在关闭近两周之后于周四重新开门营运，交易受到严格管制以避免存款挤兑，此前该国被迫接受一个严格的欧盟纾困方案以避免破产。

在尼科西亚中部，该国最大两家银行塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 及塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank) 的各分支机构门外至少已有十数人排队。(完)
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