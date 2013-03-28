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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 18:25 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跌至一周低位，因有需求疑虑

周四公布的泰国计划延长出口管控的消息，未能阻止市场下跌。

Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida称，“小股资金的迅速出入，加大了价格的波动性。”

“橡胶市场基本追随股市走低...焦点是欧元区经济。当前市场对需求面的消息敏感度要大于供给面。”

TOCOM指标9月期胶 <0#2JRU:>结算价报每公斤274.9日圆，较上日收盘跌7.8日圆。

盘中该合约一度下跌3%至274.1日圆，创3月21日以来最低。

泰国一名政府高层官员周四表示，泰国与印尼及马来西亚协议的一项方案3月底到期后，泰国将继续减少橡胶出口两个月。

新加坡商品交易所近月4月期胶 最新报每公斤267美分，下跌10.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 高琦)
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