OECD报告：美国和日本将引领G7经济复苏势头，欧元区恐落后

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
“重点在于我们看法更加的偏向乐观，”OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)向路透表示。“我们见到美国经济成长转强，日本在新措施的提振下成长，我们也见到德国景气扩张。”
OECD最新预估包含在一个简短报告当中，该报告对一些国家给出季度预估，之后要到5月才会公布较为完整的报告。
全球最大经济体美国料引领风骚，估计第一季成长率达3.5%，不过第二季则将放缓至成长2.0%。
提振日本经济的新措施将带动该国第一季成长3.2%，第二季则成长2.2%。
**差异化**
然而，欧元区几个最大经济体之间的增长率存在明显差异。德国料反弹，第一季和第二季预计分别增长2.3%和2.6%。去年底时德国经济曾经历萎缩。
相比之下，法国料从第二季起才能摆脱衰退，增长率料为0.5%。而意大利则料仍身陷长期衰退。
帕多安认为，由于通胀较低，欧洲央行应有理由降息，并需要对未来的利率走向表达出明确的讯号。
虽然OECD也欢迎日本央行加大政策宽松力度，但其认为在美国这么做的必要性开始减退。
“在美国，进一步实施量化宽松举措的益处可能会减少，而实施成本却会增加，”Padoan说道。
OECD警告称，央行向经济体系注入的巨额流动性可能鼓励了一些投资者承担了过多风险，因为许多经济体当前的复苏基础仍然很脆弱。
“我们在许多市场看到了大量风险交易，因为充沛的流动性需要寻找到回报，”Padoan表示，他特别提及了公司债市场的风险。（完）
(编译 高琦; 审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%