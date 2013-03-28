OECD报告：美国和日本将引领G7经济复苏势头，欧元区恐落后

“重点在于我们看法更加的偏向乐观，”OECD首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)向路透表示。“我们见到美国经济成长转强，日本在新措施的提振下成长，我们也见到德国景气扩张。”

OECD最新预估包含在一个简短报告当中，该报告对一些国家给出季度预估，之后要到5月才会公布较为完整的报告。

全球最大经济体美国料引领风骚，估计第一季成长率达3.5%，不过第二季则将放缓至成长2.0%。

提振日本经济的新措施将带动该国第一季成长3.2%，第二季则成长2.2%。

**差异化**

然而，欧元区几个最大经济体之间的增长率存在明显差异。德国料反弹，第一季和第二季预计分别增长2.3%和2.6%。去年底时德国经济曾经历萎缩。

相比之下，法国料从第二季起才能摆脱衰退，增长率料为0.5%。而意大利则料仍身陷长期衰退。

帕多安认为，由于通胀较低，欧洲央行应有理由降息，并需要对未来的利率走向表达出明确的讯号。

虽然OECD也欢迎日本央行加大政策宽松力度，但其认为在美国这么做的必要性开始减退。

“在美国，进一步实施量化宽松举措的益处可能会减少，而实施成本却会增加，”Padoan说道。

OECD警告称，央行向经济体系注入的巨额流动性可能鼓励了一些投资者承担了过多风险，因为许多经济体当前的复苏基础仍然很脆弱。

“我们在许多市场看到了大量风险交易，因为充沛的流动性需要寻找到回报，”Padoan表示，他特别提及了公司债市场的风险。（完）