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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 18:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一周低位，投资人等待下周出口数据

交易商目前正拭目以待船货调查机构将于周一公布的全月出口数据，以及业内监管的4月中的产量和库存数据，以衡量未来几个月棕榈油的走向。

一交易商说道：“市场仍在盘整，且因鲜有新因素推动市场，目前走势仍不稳定。”

“走势要取决于3月产量数据。若本月产量减少，那么库存肯定会低于200万吨。”他补充道。

指标6月期胶 下滑1.5%至2,411马币，此亦为盘中低点，为3月19日以来最低。

总成交量报43,185吨，高于今年迄今的均量35,000吨。每口合约25吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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