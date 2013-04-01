综述：两岸金银三会政策牛肉端上桌，陆银来台参股上限迈大步

* 陆银来台参股上限松绑符合市场期待

* OECD条款放宽两岸一体适用

* 银监会核准QDII资金将开放来台

* 陆方定义台资银行子行业务范围及同意开放村镇银行

记者 詹静宜

路透台北4月1日 - 睽违一年半的第三次两岸银行监理平台会议虽说是姗姗来迟，不过端出的政策牛肉却比前两次来得优惠，尤其陆银参股台湾金控旗下银行比例可达20%，符合市场期待，有望促成两岸相互参股。

首度访台的中国银监会主席尚福林昨天抵台时，脸上堆满笑意，并称“相信此行来台湾有美好回忆，包含成果”。

原本金银会皆属半年一会，目前已召开过两回，前面两会皆是半年一次，唯独这次历经大陆领导人换届的政经高层人事布局而延宕至今，因此台湾金融圈格外引颈期盼。

开会前夕，两岸营造和谐谈判气氛，原本华南金控 旗下银行预计最快4月开办全面性人民币业务，未料抢先在3月底就火速抢先获准开办，陆方并核准台湾企银筹备上海分行，而台湾金管会也于日前同意中国建设银行 筹设台北分行。

目前台湾法令限制陆银来台参股上限为5%，此次调高参股比例略显差异化管理，其中以投资金控旗下银行持股可达20%为最高，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。

至于陆银是否得取得董监席次，金管会银行局局长桂先农说，“董监事席次由金控董事会决定”。

市场预料此举将可促进两岸参股案成行，因此前受限于台湾法令限制陆银来台参股上限，所以尚未有一家中国大陆银行来台参股台资银行。

中国银监会国际部主任范文仲也称，未来应该能够看到陆银来台参股，但目前还没有正式这样的申请程序。

金管会副主委王俪玲即认为，两岸透过保险业、银行、资产管理或金融市场互相投资、参股，能够活络台湾资产管理的能量及扩大金融市场规模。

除了陆银来台参股上限大幅松绑外，桂先农表示，将尽速取消陆银来台设点及参股的OECD门槛，将有更多陆银符合来台的条件，并强调OECD条款取消的措施是两岸一体适用。因此台新金 、新光金 旗下银行及远东商银 皆将受惠，将可解禁赴陆申设据点。

台湾银行公会理事长刘灯城日前接受路透专访时指出，银行公会已建议陆银来台参股金控旗下银行比重或可放宽至20%，并弹性处理两岸的金融机构相互设点限制，比如须在经济合作开发组织(OECD)国家经营经验2-5年的限制，改以金融机构的资产规模来做为往来设立据点的限制。

依据现行台湾相关法令规范，符合来台参股、申设据点只有四家陆银，包括中国银行 、中国交通银行 、中国工商银行 及中国建设银行 ，且受限于陆银来台参股、设立分行只能二择一，因此排除已设立台北分行的中国银行及中国交通银行外，金管会也已受理中国建设银行的办事处升格分行案，所以现阶段只剩下中国工商银行符合资格。

以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华此前来台时曾指出，来台湾参股银行5%，实在没吸引力.他认为，来台参股起码要有点影响力,最好是超过51%，掌有控股权，不过现阶段不可能，“那参股20%总是比5%好.”

**台资银行大陆分支机构申设可望有所进展**

中国银监会此次亦释出多项台资银行准入条件的政策利多，包括同意台资银行在陆设立子行后，可以申请办理银行卡业务，以及将开放台资银行得在大陆地区发起设立村镇银行。市场预期永丰金控 旗下银行将申设南京子行及第一金 旗下银行则拟在河南设立村镇银行，皆有望因此受惠。

此外，中国银监会国际部主任范文仲表示，大陆有新政策出台，将放宽台资企业定义范围，将对透过第三地到中国投资的台资企业进行认定。

同时，该会表态将支持台资银行到大陆东北及中西部设立分支机构及开展业务，并未再多提金银二会的绿色通道分行优惠。

台湾银行公会理事长刘灯城表示，符合规定的申请案，希望大陆方面尽速审理，目前虽有12家台资银行设立大陆分行，但第二家大陆分行、子行及支行申请案到现在都未获核准。

中国银监会对此表示，对于台湾金管会核准的台资银行在陆申设同城支行，将会加快受理审核，在陆方评估达到监管要求的台资银行可以申请增设分行，并同意选定特定区域，允许台资银行大陆分行可以申请设立省区异地支行。

金管会统计已核准12家台湾银行赴大陆地区设立子、分(支)行及子银行，其中10家已开业并设有6家代表人办事处；大陆地区银行来台则有中国银行及交通银行台北分行已开业。

外资上周买超前十名中，金控股就高占6挡，包括买超第3、4、5名的台新金、新光金及国泰金 ，第7、8、10名的玉山金 、永丰金及富邦金 。