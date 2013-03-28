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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 18:57 BJT

东南亚股市：泰国股市回落，印尼股市再创纪录高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     443.59      -4.12      -0.92      +4.60     424.10
 新加坡                                3308.10      -4.93      -0.15      +4.45    3167.08
 马来西亚                              1674.04       6.47      +0.39      -0.88    1688.95
 泰国                                  1544.57     -16.30      -1.04     +10.97    1391.93
 印尼                                  4940.99      12.88      +0.26     +14.46    4316.69
 菲律宾                                6847.47     182.35      +2.74     +17.80    5812.73
 越南                                   490.67      -0.59      -0.12     +18.60     413.73
 (完)
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