重温稿-《综述》台湾央行连七季维持利率不变，督促银行加强不动产授信

* 央行连七季维持利率不变

* 年内政策料将持稳

* 促银行加强不动产授信风险控管

* 台币汇价动态稳定

记者 高洁如

路透台北3月28日 - 台湾央行周四一如预期，将重贴现率维持在1.875%不变，为连续第七个季度维持利率不变。分析师认为，实体经济复苏进度缓慢，预计年内央行仍将维持稳定的政策基调，年底或其后才有升息机会。

至于各界相当关心的房地产市场进一步管控措施，央行并未祭出新的选择性信用管制措施，仅表示会督促银行加强不动产授信风险控管，态度相当谨慎。

“维持利率不变，符合我们预期，毕竟此时央行没必要降息，升息则太冒险。”国泰金控经济研究处襄理陈钦奇说。

央行总裁彭淮南也表示，目前货币政策是“适度宽松”。

央行认为，全球景气复苏力道温和，全球通膨压力减轻，物价方面，近来国际原物料行情回跌，加以国内油电价格调高，以及天候影响蔬果价格上涨，致比较基期陆续垫高，CPI年增率可望回降，估计第二季可降为1.40%。

根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。

陈钦奇表示，今年通膨压力较低，且民众通膨预期不高，实质利率亦有机会由负转正，若央行在经济软复苏阶段就贸然升息，恐摧毁刚萌芽的生机，要待整体经济及金融情势更为改善且明朗后，央行才可能改变利率政策，要在今年就看到央行贸然升息的机会并不大。

台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。目前各金融机构仍多认为，台湾央行在今年底仍以维持利率不变的机会较高，但也有少数认为，今年下半年以后央行或有升息的机会。(金融机构对台湾利率预估请见 )

**督促银行采取自律审慎措施**

房价过高的疑虑方面，央行指出，将督促银行对特定地区以外、房价涨幅较大地区的放款，采取自律审慎措施，以加强不动产授信风险控管。央行也认为，先前央行对特定地区房贷管制规定已见成效。

不过，房地产界人士认为，观察近期房市投资的资金来源，多数来自于民间的自有资金，基本上不太受房贷成数调控的影响。

房屋仲介商--住商不动产企研室主任徐佳馨就指出，房地产市场游资热潮还没退烧，交易个案中，不少是台商、退休族群等长线投资的客户。主要是看好多项重大建设的启动与完成，将令区域房价长线看涨。

“央行政策对短线投机客有用，对长线投资人影响不大。”她说。

地产投资商--互联兴业执行长邱太煊则认为，过去央行将台北地区列为特定管制区域，但房价却不跌反涨，主要原因就是在低利率环境下造成游资泛滥，在这些钱没回笼前，房价难以下跌。

不过他也提醒，房价炒作风气已扩到台北以外的卫星城市。“当这些边边角角在涨的时候，代表已是强弩之末了。”

针对特定地区以外的地点，彭淮南并不愿点名银行该注意的是那些区域。他表示，据了解部分涨幅过大的区域，在央行道德劝说银行采取自律审慎措施之下，其房贷成数已有所下降。

**汇率维持动态稳定**

台币汇率方面，央行则表示，将维持动态稳定。

央行指出，台币兑美元汇率 较去年底时贬值2.69%，但对日圆升值6.78%。若计算台币对主要贸易对手国一篮通货汇率升贬幅加权平均，再以购买力平价指数平减后的实质有效汇率指数(REER)来看，与上年底相当的接近。

央行也认为，汇率的走势平稳，有助于经济与金融的稳定，促进经济成长。

台币兑美元 周四收于平盘附近，报29.940，但盘中主要交投区趋弱。欧元区疑虑阴影不散打压台币在内的风险资产，令本地股汇双跌。市场解读台币仍将以缓慢速度往30元关卡靠拢。

台湾2月外销订单金额创两年以来新低位，传统货品如化学品等来自中国的需求意外疲弱，2月外销订单年衰退14.5%，劣于预期。