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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 20:26 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在四日低点

路透新加坡3月28日 - 亚洲石脑油价格周四保持在每吨943.50美元的两周高位附近，但裂解价差下跌，因欧洲和地中海面向东方的出口存在不确定性，造成市况波动。

亚洲石脑油裂解价差处在四日低点每吨118.73美元，尽管本周有来自台湾和韩国的需求。

台塑石化买入50,000至100,000吨5月上半月到岸的石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价升水18-19美元。

这较2月25日的前次交易价格低大约23%。

另一方面，台湾中油在求购5月到岸高雄的全程石脑油和重级石脑油，标购将于4月1日结束。

目前市场焦点放在了来自欧洲和地中海的5月下半月到岸的船货上。交易员表示，这要么会提振市场，要么会打压市场，取决于数量的多少。(完)
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