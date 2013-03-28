澳新经济指标预测--3月29日-4月5日****

《汇市简讯》美元指数略持坚，但技术面讯号由看涨转为中性
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%
路透3月29日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月29日(五) 暂无重要经济数据公布 4月1日当周 4月1日(一) 暂无重要经济数据公布 4月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0330 澳洲央行利率决定 4月 3.00% 3.00% 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元 2月 逆差10 逆差10.57 ) 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 2月 +2.4% -2.4% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.2% 0030 澳洲零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.9% 4月5日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。