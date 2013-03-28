版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 29日 星期五 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--3月29日-4月5日****

路透3月29日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月25日当周 

 3月29日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    4月1日当周
    
 4月1日(一)
 暂无重要经济数据公布
        
 4月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0330      澳洲央行利率决定                          4月         3.00%       3.00%
            
 4月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元             2月        逆差10   逆差10.57
           )                                                            
               整体进口(较前月)                                     --       +1.0%
               整体出口(较前月)                                     --       -1.0%
            
 4月4日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                        公布时段        预估值        前值
 0030      澳洲建筑许可(较前月)                      2月         +2.4%       -2.4%
               民间房屋建筑许可(较前月)                             --       +3.2%
 0030      澳洲零售销售(较前月)                      2月         +0.3%       +0.9%
 
 4月5日(五)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐