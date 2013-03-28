澳新经济指标预测--3月29日-4月5日****

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司

路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。