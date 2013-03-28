《综述》塞浦路斯外长称，银行业管制将持续一个月左右

政府表示已经任命成立一个专门委员会调查银行业崩溃问题，研究次级债券持有人的要求。

“该委员会将拥有广泛的权力，”塞浦路斯总统的副秘书Constantinos Petrides说。“其将调查刑事、民事和政治方面的责任。”

资本管制令张贴在银行分支机构的窗口，工作人员并向客户分发复印件。尼科西亚的紧张情绪有所缓解，但一些人还是担心后面会发生什么。

**“成熟与责任心”**

60岁的Kostas Nikolaou是一名养老金领取者，他表示，过去两周来的不确定性“就像一场缓慢的死亡”。

“他们怎么能告诉你不可以支取自己在银行的钱？这是我们的钱，我们有权支配。”

排队等候的人当中有许多老人，他们说自己因为没有银行卡，现金已经用尽。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯赞扬塞浦路斯人民在面对这场危机时表现出来的“成熟和责任心”。

一位官员称，总统已减薪25%，内阁部长也将减薪20%。

股票交易所表示周四仍然关闭。