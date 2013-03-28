《综述》塞浦路斯外长称，银行业管制将持续一个月左右

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
政府表示已经任命成立一个专门委员会调查银行业崩溃问题，研究次级债券持有人的要求。
“该委员会将拥有广泛的权力，”塞浦路斯总统的副秘书Constantinos Petrides说。“其将调查刑事、民事和政治方面的责任。”
资本管制令张贴在银行分支机构的窗口，工作人员并向客户分发复印件。尼科西亚的紧张情绪有所缓解，但一些人还是担心后面会发生什么。
**“成熟与责任心”**
60岁的Kostas Nikolaou是一名养老金领取者，他表示，过去两周来的不确定性“就像一场缓慢的死亡”。
“他们怎么能告诉你不可以支取自己在银行的钱？这是我们的钱，我们有权支配。”
排队等候的人当中有许多老人，他们说自己因为没有银行卡，现金已经用尽。
塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯赞扬塞浦路斯人民在面对这场危机时表现出来的“成熟和责任心”。
一位官员称，总统已减薪25%，内阁部长也将减薪20%。
股票交易所表示周四仍然关闭。
在国际市场方面，德国10年期公债收益率跌至8月以来最低，因担心塞浦路斯危机扩散至其它景况不佳的欧元区成员国。德债收益率 下跌2个基点至1.256%。交易员称，如果塞浦路斯出现任何存款挤兑迹象，其它国家的储户就有可能感到惊慌。
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
从4月7日高点1,270.46美元的大幅回落显示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期已经完成。第四浪已在3月31日低点1,239.55美元触底。