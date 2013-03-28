美国与加拿大经济指标预测--3月29日－4月5日****

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月25日当周 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 2月 -- +1.3% 1230 美国个人所得 2月 +0.8% -3.6% 个人消费 +0.6% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- 持平 核心PCE物价指数 +0.1% +0.1% 实质个人支出 -- +0.1% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 72.5 71.8 现况指数 87.8 87.5 预期指数 62.0 61.7 * 4月1日当周 4月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月终值 -- 54.9 1400 美国建筑支出 2月 +1.0% -2.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 54.2 54.2 投入物价分项指数 59.8 61.5 4月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月30日当周 -- -1.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月30日当周 -- +2.6% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.7 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 3月 -- 572.7 1400 美国工厂订单 2月 +2.9% -2.0% 美国耐久财订单 2月修正值 -- +5.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单 -- +4.5% 扣除飞机的非国防资本财 -- -2.7% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 42.2 -- 美国整体汽车销量(万辆) 3月 1,530 1,532.3 4月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月29日当周 -- 823.7 再融资指数 -- 4,436.6 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 3月 增加20 增加19.8 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 55.8 56.0 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 3月 -- 5.5356 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月30日当周 34.7 35.7 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.3 续请失业金人数(万人) 3月23日当周 305 305.0 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 20 23.6 民间就业岗位(万个) 20.9 24.6 失业率 7.7% 7.7% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.4 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差446 逆差444.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 3月 增加0.85 增加5.07 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 增加3.36 兼职就业人数(万人) -- 增加1.72 就业参与率 -- 66.70% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差2 逆差2.4 出口(亿加元) -- 390.6 进口(亿加元) -- 393.0 1430 美国ECRI一周领先指标 3月29日当周 -- 129.7 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 160 161.5 (完)
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期150亿元，10年期50亿元。 上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00，分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%，10年期3.50%-4.50%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农行，其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元，实际发行1,400亿元，剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行，2017年预计发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单