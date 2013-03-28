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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 07:47 BJT

日本数据：2月全国核心CPI上年同期下跌0.3%，降幅略小于预期

路透东京3月29日 - 周五公布的政府数据显示，日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%，凸显出日本央行在实现2%的新通胀目标方面面临的挑战。

路透调查的预估中值为下降0.4%。日本核心CPI包含油品价格但扣除了生鲜蔬果及海产食品价格。

日本总务省公布的数据显示，东京地区3月核心CPI同比下跌0.5%。分析师预估中值为下降0.6%。该指数的调查月份较全国指数领先一个月。(完)
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