日本数据：2月全国核心CPI上年同期下跌0.3%，降幅略小于预期

路透东京3月29日 - 周五公布的政府数据显示，日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%，凸显出日本央行在实现2%的新通胀目标方面面临的挑战。

路透调查的预估中值为下降0.4%。日本核心CPI包含油品价格但扣除了生鲜蔬果及海产食品价格。