日本数据：2月全国核心CPI上年同期下跌0.3%，降幅略小于预期

《汇市简讯》美元指数略持坚，但技术面讯号由看涨转为中性
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%
路透东京3月29日 - 周五公布的政府数据显示，日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%，凸显出日本央行在实现2%的新通胀目标方面面临的挑战。
路透调查的预估中值为下降0.4%。日本核心CPI包含油品价格但扣除了生鲜蔬果及海产食品价格。
日本总务省公布的数据显示，东京地区3月核心CPI同比下跌0.5%。分析师预估中值为下降0.6%。该指数的调查月份较全国指数领先一个月。(完)
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。