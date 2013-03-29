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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 08:03 BJT

日本数据：2月工业生产较前月下滑0.1%，逊于市场预估的增长2.6%

路透东京3月29日 - 日本经济产业省周五公布，日本2月工业生产较前月意外下滑0.1%，暗示日本经济如有复苏，程度也可能是温和的。日本是全球第三大经济体。 市场预估中值为，2月工业生产较前月增长2.6%。 数据还显示，制造商预料3月和4月产出料分别上升1.0%和0.6%。(完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
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