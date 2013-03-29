《离岸人民币综述》人民币看多气氛不改，沽美元期权组合热门

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
记者 李珊珊
路透香港3月29日 - 近几周离岸人民币 走势较为黏腻，大部分时间在6.2000-6.2100区间窄幅波动，部分人士预期离岸汇率或许会出现小幅回档。尽管如此，中国经济向好使得人民币看多气氛不减，离岸市场人民币期权交易成了热门商品。
市场人士指出，除了贸易厂商的汇兑避险需求外，市场押注人行今年可能会有进一步的汇改措施，有更多的对冲基金也藉着期权交易，期以在人民币升值的预期中获取更多收益。
“市场猜测中国会放宽人民币波动区间，六个月到一年的期权看到很多对冲基金、私人银行(PB)进来，”一主要中资银行资深交易员说。
他表示，自去年底开始，外资银行在这块领域特别活跃，大量资金流入市场，选择在长天期远汇进行避险，也令远汇交易量较去年时活络。
中国央行去年4月将人民币兑美元 浮动区间由中间价格 的上下0.5%，扩大至1%。随着汇率机制逐步向市场化演进，市场揣测今年波动区间或许会进一步扩大至1.5%或2.0%。
银行人士指出，虽然人民币波动系数(volatilities)不高，但因看多走势较为明确，市场对于期限六个月至一年、沽出美元的期权组合颇为热衷。
该名人士举例，以客户承作的“买入美元卖权、卖出美元买权”组合，双边执行价格同时设定6.30，采用双边本金不对等的杠杆操作。设定获利目标为3,000点子，估计在四至六个月可达到出场目标，以本金50万美元计算，年化报酬率在5%左右。
汇率交易商指出，虽然近期人民币中间价格上上下下未见明确方向，且欧洲动荡情况未改，市场对于美元的风险偏好似乎有所改善，令离岸市场出现一些美元空仓部位的获利了结。然而今年以来人民币相对于其他非美主要货币为佳，令市场对于作多人民币的策略仍较为偏好。
离岸人民币兑美元 本周五中午报6.2065元，今年迄今升值约0.3%，是主要亚洲货币中仍保持升值的，表现优于韩元 的贬值约4%，台币 的贬2.76%以及新加坡元 的贬1.63%，而这波货币战的起首--日圆 今年贬幅已达8%。
上述中资银行交易员表示，在中间价格的牵制以及欧洲情势不明令风险胃纳改变之际，短期离岸人民币可能在6.2000至6.2150间波动。
中国外汇管理局最新公布的银行代客净结汇顺差虽然较1月的天量减少，但仍然是2012年月平均的三倍有余，反映出资本流入中国仍相对强劲。一部分是基于出口已见复苏，另一部分则是反应了市场对于人民币升值的预期强烈。分析师认为，中国经济稳步复苏，外贸增长今年将好于去年，上半年都可能呈现资金流入。
欲浏览亚洲主要货币兑美元今年以来表现，请点选(link.reuters.com/byh96t)
中国央行本周再度仅进行正回购，令春节过后资金连续六周呈现净回笼。在市场关注央行货币市场动向之际，美银美林建议，可以“七天期回购、贷款增长以及社会融资总量”作为观察指标。
美银美林发布报告称，七天期回购利率快速反应银行间流动性松紧，并广泛作为多种衍生性商品利率指标，对资金成本反应较为直接。贷款增长则是创造银行体系流动的主要渠道，社会融资总量则是影响实质经济发展的信贷增长指标，相信这三项指标综合将是观察央行货币政策的最好方式。
该投行表示，由这三项指标观察，预计央行上半年将维持“中性”政策方向，下半年可能略微收紧。上半年七天期回购利率预料可持稳在3.0-3.5%间；上半年贷款增长在15%，至年底年可能放缓至14.3%；而社会融资总量增速在上半年则维持在18-20%，下半年放慢至16%。
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香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览，请点选
中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览，请点选 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 16,886.7 48 2. 渣打银行 8,862.5 25 3. 法国巴黎银行 7,800.8 27 4. 工商银行 2,151.7 6 5. 巴克莱 2,086.5 6
**本周市场动态**
--中国央行与巴西中央银行签署中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。
--香港金管局公布，2013年2月此间金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。
--中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。
--中国国家外汇管理局最新数据显示，2月银行代客结售汇顺差322亿美元，自上月926亿美元水平回落；远期结售汇为净结汇25亿美元。
--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示，台湾人民币使用需求持续上升，过去六个月的支付额成长逾一倍，超越美国及澳洲，成为第四大离岸中心。
--两位了解情况的消息人士表示，德意志银行 宝岛债已定出询价参考利率，三年券的参考利率在2.3%，五年券则采浮动报价。
--汇丰控股 已为中国一家名列《财星(财富)》杂志500强企业设立一套人民币跨境贸易结算解决方案，提供集中式现金管理，预料将吸引更多外国企业在国际贸易使用人民币。 (完)
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路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。