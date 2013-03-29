中国个股：贵州茅台去年实现净利133.08亿元，同比增长51.86%

路透上海3月29日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周五公布年报，去年实现净利133.08亿元人民币，同比增长51.86%，此前公司的业绩预告称去年业绩增长五成左右。
年报显示，去年公司实现营收264.55亿元，同比增长43.76%，每股收益12.82元。公司分红预案为每10股派发现金红利64.19元。
年报称，去年共生产茅台酒及系列产品基酒42,824.38吨，同比增长8.33%。公司预计2013年度公司实现营业收入较上年同期增长20%左右。
公司指出，从行业发展趋势来看，政策压力加大，各种危机事件频发，白酒行业产能过剩、市场需求及价格下跌、库存增高等日益显现，受经济下行压力加大等因素的影响，白酒行业高景气增长态势结束，将进入中低速发展的调整期。
“行业周期性波动和政策层面限制对白酒行业的调节将在2013年完全显现，白酒行业面临前所未有的压力。”年报称，高端白酒价格持续下滑，中国白酒市场特别是高端产品市场竞争将更加激烈。
公司将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、道路工程及科研设施等项目的建设，预计2013年所需基本建设资金约82亿9,840万元，公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金。
贵州茅台周四收报166.82元，过去一个月累计下跌4.7%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 林高丽)