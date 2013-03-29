《中国报摘》--中国证券报3月29日

* 头版头条:
--中国沪深股指周四(28日)跳空低开后持续弱势震荡，收盘双双大跌。受银行理财产品市场将受重拳治理等消息影响，银行股全线重挫，显着拖累沪深股指。
* 其他:
--中证报今日视点文章称，自2011年以来，限购、限价、限贷等房地产调控措施在一定程度上遏制了房价过快上涨，但随着时间推移，行政调控手段的“副作用”逐渐浮现。为稳定市场预期，避免市场剧烈波动，房地产调控应强化长效机制建设，逐渐摆脱对行政措施的依赖，加速推出和完善市场化手段。
--中国明年6月底前将出台不动产登记条例。
--民生银行 2012年实现净利润375.63亿元人民币，同比增长34.54%。不良贷款比率为0.76%，较上年末提高0.13%；拨备覆盖率达到314.53%；贷款拨备率为2.39%，比上年末提高0.16%。
--招商银行 2012年实现净利润452.73亿元，同比增长25.31%。
--中信银行 2012年实现净利润310.32亿元，同比增长0.69%。不良贷款余额122.55亿元人民币，比上年末增加37.14亿元，上升43.48%；不良贷款率0.74%，比上年末上升0.14个百分点。
--贵州茅台 2012年实现净利润133.08亿元，同比增幅为51.86%。
--国家棉花市场监测系统就全国范围棉花种植面积意向展开调查显示，全国植棉意向面积7,264.4万亩，同比减少218.7万亩，降幅2.9%。
--TCL集团 将以31.82亿元，竞购深圳深超科技投资持有的深圳华星光电技术公司30%股权。一旦得手，TCL集团将实现对华星光电的集权，对其的持股比例从此前的55%升至85%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 李宏薇; 审校 曾祥进)