金砖国家：3月28日股汇市收盘纵览

路透3月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.06%，报1,032.62点。

中国股市：沪综指周四放量收挫2.8%，并创下三个月来收盘新低。分析师指出，中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知，市场解读将对银行股等金融机构形成较不利的影响。开盘后银行股领头大幅下跌，并拖累大盘跳空重挫，空头一直牢牢掌控着今日大局，大盘拉出一根光头大阴线。沪综指 收报2,236.302点，大跌64.957点或2.82%，此前收盘低点为去年12月28日的2,233.25点；上海A股今日成交额为1,073亿元人民币，较上日的855亿元增逾两成。

香港股市：从近两周高位下挫，以跌势为第一季做结。此前内地银行业监管当局收紧了对理财产品的监管。恒生指数 收低0.7%至22,299.6点。恒生国企指数 下跌1.3%。这是两指数三个季度以来的首次季度下滑，跌幅分别为1.6%和4.7%。

中国汇市： 人民币兑美元即期 收盘略跌。隔夜美元指数上涨后，人民币中间价也连续第三天温和走低，但客盘结汇仍然较强。但尾盘再现放量购汇，推动人民币最终微跌。不过市场仍缺乏方向性指引，场内观望气氛仍浓。

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印度股市：接连第二天上涨，因ICICI Bank 等近期表现不佳的股票盘中走强，且市场对紧接而来的财报季抱有希望，推升科技股。今日是衍生品到期日。指标BSE指数 微升0.7%或131.24点，收报18,835.77点，在触及2012年11月26日来盘中低点后反弹。今天是3月衍生品合约到期日。股指本周收高0.5%，是三周来首次录得单周涨幅。NSE指数 升0.73%或40.95点，报5,682.55点，此前曾一度跌破200日移动均线。

印度汇市：印度卢比兑美元扳回先前跌幅小幅收高，跟随国内股市反弹。出口商的美元卖盘同样支撑卢比。今天是本财年最后一个交易日。卢比兑美元 收报54.28/29，周二收报54.365/375，盘中交投在54.27-54.48窄幅区间内。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1，454.720。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.65%至778.75点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.18%，报31.0965卢布，卢布兑欧元 下跌0.67%，39.8980卢布。 ========================================================================================

巴西股市：交投震荡，因电气设备股Eletrobras大幅蹿升，抵消了大宗商品生产商股的跌势。圣保罗交易所Bovespa指数 早盘交投动荡，午盘则几无变动，报56,051.65点，略高于周三收盘价。

巴西汇市：收在两个多月低点处，因美元持续流出该国，提升了央行下周会再次干预的预期。巴西雷亚尔兑美元 收报2.02，是1月25日来最低水平。

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南非股市：收盘微跌，关于塞浦路斯危机和国内消费的忧虑打击银行和零售商股。随后该国将迎来四天复活节长周末假期。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.08%，报35,259.10点。综合指数 下跌0.05%至39,860.84点。