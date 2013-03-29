《台湾报摘》--工商时报3月29日

* 头版头条:
--备受全球科技界关注的谷歌(Google) 最新先进数位眼镜Google Glass(谷歌眼镜)，由鸿海 夺下代工订单，将在美国矽谷生产。鸿海近来积极延揽挖角光学设计、隐形眼镜人才，也在美国大举招兵买马，种种迹象显示积极进军数位眼镜商机。
* 其他:
--台湾人寿 的控股母公司龙邦国际 昨日突然公告，授权台寿经营团队，在征得主要股东同意后，启动与优质金融机构或金融控股公司，洽谈策略合作或整并相关事宜。由于寿险不能并购银行或金控，台寿董事长朱炳昱大有为台寿找另一位〞富爸爸〞规划。
--寿险业期盼已久的海外投资放宽及国内不动产开买，4月可望放行。金管会副主委王俪玲昨日主持寿险海外投资管理办法公听会，会中达成开放共识，修正条文预计近期预告，寿险公司最快4月就能投资海外BBB及BBB-级的债券，且额度由净值60%扩大到海外投资资金的12%。
--国科会主委朱敬一昨日提出，为鼓励科技创业，将推动〞科学技术创业发展条例〞立法，以专法突破不合宜规定，朝有限责任合伙人组织型态，及股票面额弹性化等方向松绑，推动创新经济。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)