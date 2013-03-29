《中国报摘》--其他报纸重要消息3月29日

**上海证券报**
--3月以来，10个新型煤化工项目获得中国国家发改委同意开展该工程前期工作批文。上述项目投资总额在2,000亿-3,000亿元人民币，包括五个煤制天然气、四个煤烯烃和一个煤制油项目。
--保监会发布修改后的《保险公司次级定期债务管理办法》称，保险集团可发债，但不能卖给其控股公司。
--国务院发展研究中心主任李伟表示，中国经济处在发展方式转换的关键时期，中长期潜在增长率趋于下降。但2013年经济增长预计将与上年基本持平，或略有回升。
--中国棉花协会近日调查显示，中国国内种植棉花面积持续下降，创下10年来最低纪录。
--中国中冶 2012年亏损69.52亿元，因葫芦岛有色、兰伯特角铁矿工程项目的影响和多晶硅业务出现大额亏损；公司同时预计今年一季度实现净利润同比增长20%左右。
--在会计估计变更以及钢铁业回稳的双重作用下，鞍钢股份 今年一季度业绩扭亏为盈，净赚5.5亿元。尽管如此，因为连续两年巨亏，仍然免不了被“披星戴帽”。
--据悉，国家新闻出版广电总局正在加紧制定2013年-2015年三网融合规划，核心目标之一是到2015年底，全国县级和县级以上城市有线电视网络将全部实现数字化，其中80%具备双向接入功能，并具备互联网接入服务，以及IPTV、付费电视、互动娱乐游戏、在线支付、IP电话等其他网络服务功能。
**证券时报**
--中国银行 最新报告认为，在外需改善、政策趋松和投资加快等因素的作用下，二季度中国经济增长将小幅回升，增速达8.2%左右，比一季度有所加快；物价上涨3.2%左右。
--中国中铁 2012年实现净利润73.5亿元，同比增长9.94%。
--国土部矿产资源储量司副司长许大纯表示，2012年全国石油天然气探明储量大幅增加，其中全国石油新增探明地质储量15.2亿吨，同比增长13%。
**第一财经日报**
--据悉，证券业协会主导的“私募产品机构间报价转让系统”已步入产品遴选阶段，15家证券公司上报了产品方案以及交易模式。该市场基本设想是将券商各自柜台连接起来，形成一个更大范围的场外市场，为券商开发的债权、股权、资管和其他金融衍生品提供销售与转让服务。
**21世纪经济报 道**
--自北京住建委获悉，北京二手房交易服务平台试点范围扩大到西城、海淀等11个区县，其中明确了买卖双方通过房地产经纪机构达成交易的，将强制实行交易资金监管。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。