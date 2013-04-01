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亚洲 | 2013年 4月 1日 星期一 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国海特高新 1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市：

农业发展银行250亿元七年期固息债130404，票面利率4.11% 龙岩工贸发展集团8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380105，票面利率6.08% 北京歌华文化发展集团6亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1380135，票面利率5.98% 常州高新区开发区总公司16亿元七年期固息债1380136，票面利率6.18% 武汉地产开发投资集团16亿元六年期固息债1380137，票面利率5.90% 圣农发展 4亿元人民币一年期短融041358031，票面利率4.59% 江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融041354021，票面利率4.59% 新希望集团20亿元一年期短融041354020，票面利率4.39% 三鼎控股集团5亿元一年期短融041354022，票面利率5.20% 上海打捞局8亿元一年期短融041358032，票面利率4.39% 南通综艺投资公司5亿元一年期短融041353020，票面利率5.20% 华映科技 5亿元一年期短融041358030，票面利率5.05% 广西建工集团3亿元一年期短融041352010，票面利率4.59% 外高桥集团5亿元一年期短融041351013，票面利率4.39% 湛江港集团5亿元一年期短融041361014，票面利率4.59% 广西农垦集团10亿元一年期短融041352009，票面利率4.59% 江西铁路投资集团8亿元一年期短融041360018，票面利率4.59% 星星集团3亿元一年期短融041360016，票面利率5.80% 海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融041365004，票面利率6.10% 贵州粤黔电力公司3亿元一年期短融041353019，票面利率4.59% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041353022，票面利率4.59% 安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融041351014，票面利率4.99% 南京第一农药集团7亿元一年期短融041352012，票面利率5.20% 山东玉皇化工4亿元一年期短融041354023，票面利率5.20% 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041362009，票面利率6.00% 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融041352011，票面利率6.00% 青特集团2.5亿元一年期短融041363004，票面利率6.30% 成都华西希望集团3亿元一年期短融041362010，票面利率5.30% 尧柏特种水泥集团8亿元三年期中期票据1382143，票面利率6.10% 浙江荣盛控股集团10亿元五年期中票1382145，票面利率6.00% 杭州开发区资产经营集团4亿元五年期中票1382141，票面利率5.77% 重庆路桥 4.5亿元三年期中票1382142，票面利率5.93% 青岛城投集团10亿元五年期中票1382144，票面利率5.20% 舟山交通投资集团5亿元五年期中票1382140，票面利率6.20% 龙城旅游控股集团2亿元五年期中票1382139，票面利率6.70% ============================================================================ 三、缴款：

平安证券14亿元人民币三个月期短融 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 北京二商集团6亿元一年期短融041258015到期兑付，票面利率5.27% 楚天高速 5亿元一年期短融041251008到期兑付，票面利率5.27% 中国联合水泥集团10亿元一年期短融041252012到期兑付，票面利率4.84% 大连装备制造投资公司10亿元一年期短融041260016到期兑付，票面利率4.74% 华电集团60亿元九个月期超短期融资券011217001到期兑付，票面利率3.50% 国家开发银行200亿元10年期固息债0302020到期兑付，票面利率4.17% 中国铝业公司30亿元三年期中票1082056到期兑付，票面利率3.87% 陕西高速公路建设集团15亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082059到期兑付，基本利差1.65% 永城煤电控股集团13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098041付息，票面利率5.28% 镇江城投10亿元六年期固息债098042付息，票面利率5.85% 海盐县国资10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098043付息，票面利率7.16% 昆山市创业控股20亿元七年期固息债098045付息，票面利率4.70% 兴业银行 30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债101001付息，票面利率4.80% 漯河城投10亿元七年期固息债1080041付息，票面利率6.81% 山东钢铁集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082057付息，基本利差1.83% 广西投资集团18亿元五年期中票1082058付息，票面利率4.48% 国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息，基本利差0.72% 北部湾港务集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180073付息，票面利率6.01% 长安汽车集团15亿元三年期中票1182101付息，票面利率4.88% 澄星实业集团10亿元三年期中票1182102付息，票面利率5.85% 临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182103付息，基本利差2.85% 上海上实集团15亿元五年期中票1182104付息，票面利率5.23% 无锡国联发展集团10亿元五年期中票1182105付息，票面利率5.74% 大连融强投资12亿元七年期固息债1280093付息，票面利率8.60% 云南白药控股11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280094付息，票面利率5.60% 天津港集团10亿元五年期中票1282094付息，票面利率4.97% 中国通用技术控股10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048003付息，基本利差1.75% 安徽出版集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082060付息，基本利差2.00% 无锡国联发展集团10亿元五年期中票1082061付息，票面利率4.93% 安徽海螺集团20亿元三年期中票1182106付息，票面利率5.34% 广西投资集团10亿元五年期中票1182107付息，票面利率5.74% 复星医药 16亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182108付息，基本利差2.90% 安徽出版集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182109付息，基本利差2.90% 湖州南浔国资10亿元七年期固息债1280095付息，票面利率8.15% 乌海城投集团16亿元七年期固息债1280096付息，票面利率8.20% 巴彦淖尔河套水务集团10亿元10年期固息债1280097付息，票面利率8.54% 国开行200亿元10年期固息债090201付息，票面利率3.73% 河南神火集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098046付息，票面利率5.85% 北京国资25亿元五年期中票1182110付息，票面利率5.29% 上海国盛集团20亿元三年期中票1182111付息，票面利率4.88% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国70家基金公司旗下的1,274只基金2012年年报披露完毕。天相统计数据显示，2012年1,274只基金共实现利润1,267.47亿元人民币，扭转2011年的亏损。另据基金研究机构监测，上周主动股票型基金大幅减仓，目前仓位回落至八成。

--北京、上海和重庆中国三大直辖市周六分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20％计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。

--中国国务院总理李克强周五称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。

国家统计局和物流与采购联合会今日公布中国3月官方制造业PMI (2月为50.1)

今日公布3月汇丰制造业PMI终值 (2月为50.4) 国家统计局和物流与采购联合会4/3公布3月官方非制造业PMI (2月为54.5)

4/3公布3月汇丰服务业PMI (2月为52.1) 国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)

居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%) 中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元) 国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布

3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)

社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)

工业增加值 (1-2月为9.9%)

房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 =============================================================================

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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