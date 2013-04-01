《中国债券市场每日交易备忘》--4月1日

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一、新债招标：
中国海特高新 1亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，国开行主承
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二、新债上市：
农业发展银行250亿元七年期固息债130404，票面利率4.11%
龙岩工贸发展集团8亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380105，票面利率6.08%
北京歌华文化发展集团6亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1380135，票面利率5.98%
常州高新区开发区总公司16亿元七年期固息债1380136，票面利率6.18%
武汉地产开发投资集团16亿元六年期固息债1380137，票面利率5.90%
圣农发展 4亿元人民币一年期短融041358031，票面利率4.59%
江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融041354021，票面利率4.59%
新希望集团20亿元一年期短融041354020，票面利率4.39%
三鼎控股集团5亿元一年期短融041354022，票面利率5.20%
上海打捞局8亿元一年期短融041358032，票面利率4.39%
南通综艺投资公司5亿元一年期短融041353020，票面利率5.20%
华映科技 5亿元一年期短融041358030，票面利率5.05%
广西建工集团3亿元一年期短融041352010，票面利率4.59%
外高桥集团5亿元一年期短融041351013，票面利率4.39%
湛江港集团5亿元一年期短融041361014，票面利率4.59%
广西农垦集团10亿元一年期短融041352009，票面利率4.59%
江西铁路投资集团8亿元一年期短融041360018，票面利率4.59%
星星集团3亿元一年期短融041360016，票面利率5.80%
海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融041365004，票面利率6.10%
贵州粤黔电力公司3亿元一年期短融041353019，票面利率4.59%
深圳茂业商厦8亿元一年期短融041353022，票面利率4.59%
安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融041351014，票面利率4.99%
南京第一农药集团7亿元一年期短融041352012，票面利率5.20%
山东玉皇化工4亿元一年期短融041354023，票面利率5.20%
亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041362009，票面利率6.00%
江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融041352011，票面利率6.00%
青特集团2.5亿元一年期短融041363004，票面利率6.30%
成都华西希望集团3亿元一年期短融041362010，票面利率5.30%
尧柏特种水泥集团8亿元三年期中期票据1382143，票面利率6.10%
浙江荣盛控股集团10亿元五年期中票1382145，票面利率6.00%
杭州开发区资产经营集团4亿元五年期中票1382141，票面利率5.77%
重庆路桥 4.5亿元三年期中票1382142，票面利率5.93%
青岛城投集团10亿元五年期中票1382144，票面利率5.20%
舟山交通投资集团5亿元五年期中票1382140，票面利率6.20%
龙城旅游控股集团2亿元五年期中票1382139，票面利率6.70%
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三、缴款：
平安证券14亿元人民币三个月期短融
江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融
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四、还本付息：
北京二商集团6亿元一年期短融041258015到期兑付，票面利率5.27%
楚天高速 5亿元一年期短融041251008到期兑付，票面利率5.27%
中国联合水泥集团10亿元一年期短融041252012到期兑付，票面利率4.84%
大连装备制造投资公司10亿元一年期短融041260016到期兑付，票面利率4.74%
华电集团60亿元九个月期超短期融资券011217001到期兑付，票面利率3.50%
国家开发银行200亿元10年期固息债0302020到期兑付，票面利率4.17%
中国铝业公司30亿元三年期中票1082056到期兑付，票面利率3.87%
陕西高速公路建设集团15亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082059到期兑付，基本利差1.65%
永城煤电控股集团13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098041付息，票面利率5.28%
镇江城投10亿元六年期固息债098042付息，票面利率5.85%
海盐县国资10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098043付息，票面利率7.16%
昆山市创业控股20亿元七年期固息债098045付息，票面利率4.70%
兴业银行 30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债101001付息，票面利率4.80%
漯河城投10亿元七年期固息债1080041付息，票面利率6.81%
山东钢铁集团20亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082057付息，基本利差1.83%
广西投资集团18亿元五年期中票1082058付息，票面利率4.48%
国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息，基本利差0.72%
北部湾港务集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180073付息，票面利率6.01%
长安汽车集团15亿元三年期中票1182101付息，票面利率4.88%
澄星实业集团10亿元三年期中票1182102付息，票面利率5.85%
临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182103付息，基本利差2.85%
上海上实集团15亿元五年期中票1182104付息，票面利率5.23%
无锡国联发展集团10亿元五年期中票1182105付息，票面利率5.74%
大连融强投资12亿元七年期固息债1280093付息，票面利率8.60%
云南白药控股11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280094付息，票面利率5.60%
天津港集团10亿元五年期中票1282094付息，票面利率4.97%
中国通用技术控股10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048003付息，基本利差1.75%
安徽出版集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082060付息，基本利差2.00%
无锡国联发展集团10亿元五年期中票1082061付息，票面利率4.93%
安徽海螺集团20亿元三年期中票1182106付息，票面利率5.34%
广西投资集团10亿元五年期中票1182107付息，票面利率5.74%
复星医药 16亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182108付息，基本利差2.90%
安徽出版集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182109付息，基本利差2.90%
湖州南浔国资10亿元七年期固息债1280095付息，票面利率8.15%
乌海城投集团16亿元七年期固息债1280096付息，票面利率8.20%
巴彦淖尔河套水务集团10亿元10年期固息债1280097付息，票面利率8.54%
国开行200亿元10年期固息债090201付息，票面利率3.73%
河南神火集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098046付息，票面利率5.85%
北京国资25亿元五年期中票1182110付息，票面利率5.29%
上海国盛集团20亿元三年期中票1182111付息，票面利率4.88%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国70家基金公司旗下的1,274只基金2012年年报披露完毕。天相统计数据显示，2012年1,274只基金共实现利润1,267.47亿元人民币，扭转2011年的亏损。另据基金研究机构监测，上周主动股票型基金大幅减仓，目前仓位回落至八成。
--北京、上海和重庆中国三大直辖市周六分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20％计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。
--中国国务院总理李克强周五称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。
国家统计局和物流与采购联合会今日公布中国3月官方制造业PMI (2月为50.1)
今日公布3月汇丰制造业PMI终值 (2月为50.4)
国家统计局和物流与采购联合会4/3公布3月官方非制造业PMI (2月为54.5)
4/3公布3月汇丰服务业PMI (2月为52.1)
国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)
居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%)
中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元)
国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)
社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)
工业增加值 (1-2月为9.9%)
房地产投资和销售情况月度报告
国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告
汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7)
国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%)
汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞)