新闻稿：穆迪向盛骏公司授予A1评级；展望为稳定

（以下为评级机构穆迪发布的新闻稿。其中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。） 新加坡，2013年3月28日—穆迪投资者服务公司已向中国石化盛骏国际投资有限公司（下称“盛骏公司”）授予首次A1发行人评级及稳定展望。 评级理据 盛骏公司的A1发行人评级反映了以下因素： 1)盛骏公司与其母公司中国石油化工集团公司（下称“中石化集团”，Aa3稳定）的关系密切，同时盛骏公司是该集团内负责境外司库管理的唯一机构，具有战略重要性。 穆迪认为，在声誉、财务或运营方面，中石化集团均有在必要时向盛骏公司提供支持的强烈意愿。 另一方面，中石化集团已为盛骏公司向部分银行及其他借款人提供担保，进一步反映了两家公司的密切关系。例如，中石化集团已为盛骏公司最近的美国商业票据计划提供担保。穆迪也注意到，盛骏公司与中石化集团的部分金融负债存在交叉违约条款。 2)中石化集团是中国最大的原油进口商，占中国总原油进口量的80%左右。中石化集团大部分原油买卖均由盛骏公司提供协助，因此盛骏公司的角色相当重要。因此，盛骏公司对其母公司以至国家均具有一定的战略重要性。 3)由中石化出具的维好协议涵盖盛骏公司的一般债务，进一步加强了该公司在中石化集团的重要性。 根据该维好协议，中石化集团必须： a)在盛骏公司直接或间接维持最少80%（直接及间接）股权。 b)确保盛骏公司的综合资产净值至少在10亿美元以上。 c)确保盛骏公司维持足够的流动性，以确保其一般债务可及时偿付，并且使盛骏公司可得到足够的资金，或通过其他安排使该公司可应付此等债务。 d)维持盛骏公司作为集团内部唯一的集中化的司库平台及核心财务管理机构的地位。 但是，上述维好协议只可由盛骏公司向中石化集团执行，不可由其债权人直接执行。 中石化集团与盛骏公司的评级差异，反映了在中石化集团不提供担保的情况下，盛骏公司的个体状况只属一般，其整体的信用状况亦弱于中石化集团。 穆迪认为，根据纽约法律订立有关盛骏公司一般债务的维好协议，无论在判决的性质或执行程序方面，均与明确的担保有所不同。 对于债券投资者而言，上述法律诉求（legal claim）的最终结果并不明确，原因是过往并无据此向中国企业提出诉讼的先例。 上述发行人评级的展望为稳定，反映穆迪预期：1）盛骏公司会继续为中石化集团唯一的综合境外司库管理平台；以及2）中国法规（特别是其外汇监管制度）不会有可严重影响中石化集团向盛骏公司及时提供财务支持的变化。 由于中石化集团并无明确提供担保，加上盛骏公司是一家具高杠杆的企业财务公司，其评级获上调的机会不大。 如发生以下情况，评级可能会被下调：1）中石化集团的评级被下调；2）中石化集团向盛骏公司提供支持的意愿及能力下降；以及3）外汇管制出现重大不利变化（但短期内有此情况的机会并不大），限制了中石化集团向盛骏公司提供及时跨境支持的能力。 盛骏公司的评级在授予时是基于一些穆迪认为与其信用状况相关的因素，例如i)该公司相对于行业内其他公司的业务风险及竞争状况；ii)该公司的资本结构及融资风险；iii)该公司短期至中期的预测表现；及iv)管理层的过往纪录和风险承受度。这些特性都与盛骏公司的核心业务内外的其他发行人进行比较，而穆迪认为该公司的评级是与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。 中国石化盛骏国际投资有限公司成立于1995年，并已在香港注册，是中国石油化工集团公司的全资境外子公司。于2012年底，盛骏公司的资产净值为238亿美元，资本基础达19亿美元。 中国石油化工集团公司是中国最大的成品油及石化产品生产商，以及中国第二大石油及天然气生产商。中石化集团由政府全资拥有，为国务院国有资产监督管理委员会拥有的最大型企业。其石油及天然气储备达58.4亿油当量桶，年产量为5.67亿油当量桶，蒸馏油产量每年2.49亿吨，使中石化集团成为世界上最大型的综合能源及石化公司之一。其2011年收入达4,050亿美元。（完）