博鳌论坛：中国海航集团有意增持大新华航空股权--董事长

路透博鳌4月6日 - 中国海航控股(集团)有限公司董事长陈峰周六表示，海航集团有意增持大新华航空的股权，会考虑接手神华出让的该公司5.561%股权；并称海航集团会始终通过国际并购的方式做大做强主业。

他是在博鳌论坛期间对路透做出上述表示的。对于此前他曾提到因全球经济正在减速，或会考虑取消之前的10架空客A380订单进展一事，陈峰称讨论还在进行中，最终会取决于海航国际航线的布局速度和进展。

“现在航空运输受大环境影响不好，要还是要，但时间可能会推迟，但有很多选择，换成330或者350，但没有时间表，因为金融危机和经济衰退也没有时间表，我们还在判断中。”陈峰称。

海航集团旗下香港航空此前曾与空客公司签订10架空客巨无霸飞机A380订单，原本预计在2014年交付。

陈峰同时表示，海航国际并购的步伐一直很快，只要有合适的机会。但他也提到，诸如航空公司类的并购金额较大，程序也比较复杂，通常只有到了接近完成的时候才会公布。

继2011年投资收购土耳其ACT货运航空公司，以10.5亿美元收购GE SeaCo(通用海洋)100%股权后，2012年，海航仍进行了两项国际投资，包括联手中非基金组建加纳AWA航空，以及完成了对法国蓝鹰航空(AIGLE AZUR)48%股权的收购，成为仅次于法国Go Fast集团的蓝鹰航空第二大股东，这也是国内航空公司首次投资欧洲航空公司。

在被问及是否接手神华转让的大新华航空股权时，陈峰表示，作为大新华航空大股东之一的海航集团有意增持。但他并没有谈及更多细节。

北京产权交易所信息显示，自3月1日起，神华以10.02亿元人民币的价格挂牌转让其持有的大新华航空有限公司5.561%股权，至3月28日挂牌期满。这是2011年以来神华第三次转让大新华航空股权。 根据转让公告，神华集团为大新华航空第五大股东，转让的5.561%股权对应评估值为9.6亿元，也就是说转让价格10.02亿元较其溢价了4.38%。