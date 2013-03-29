重发-台湾债市动态：盘初低量整理，央行利率决议符合预期且美债持稳

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路透台北3月29日 - 台湾债市周五盘初呈现低量盘整格局，昨晚美债未见明显变动，且周五将因耶稣受难日休市。再加上昨日台湾央行的理监事会议仍决定维持利率不变，且总裁的谈话基本上符合预期，致使市场交投缺乏方向。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 美债后市表现仍是最大的趋动力。观察10年期公债收益率 在出现一段跌幅后，是否还有向下的空间。
* 台债未明显随美债殖利率大跌，显示交易商对做多态度谨慎。预料要等4月五年及20年增额公债标售后，整条殖利率曲线才会有清楚的定位。
* 今日是季底作帐最后机会，留意尾盘是否有特定机构作价。
以下为最新相关报导链接：
* 美国公债价格周四小跌，但本周连升第三周，因对欧元区的忧虑重现帮助公债扳回1月和2月的部分失地。今年公债市场开局不佳，因投资人押注美国经济转强。
* 意大利总统府周四表示，中左联盟领导人博萨尼未能找到使该国摆脱政治僵局的办法，总统纳波利塔诺将另寻解决方案。
* 北韩(朝鲜)领导人金正恩在周五的紧急会议上，命令该国的火箭部队作好攻击在韩国和太平洋的美军基地的准备。此前美国派遣隐形轰炸机飞抵朝鲜半岛上空，以展示其军事力量。
* 台湾央行周四一如预期，将重贴现率维持在1.875%不变，为连续第七个季度维持利率不变。分析师认为，实体经济复苏进度缓慢，预计年内央行仍将维持稳定的政策基调，年底或其后才有升息机会。
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2R为0.98%-1.01%；102/6为1.28%-1.31%
本地时间09:45最新报价：
* 102/6殖利率弹0.30基点，报1.2950%。102/2R发行前交易殖利率弹0.5基点，报0.9950%。（完）
(记者 董永年; 审校 曾祥进)