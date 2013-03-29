台湾汇市动态：台币早盘微升，欧美假期前盘势静淡

路透台北3月29日 - 台币兑美元 周五盘初微幅趋升，在欧美连续假期前市场反应静淡，且区域货币韩元 早盘同样陷入窄幅交投。此外，上日中央银行理监事会议一如外界预期维持利率不变，市场缺乏消息面提供进一步指引。
汇银人士指出，早盘仍有部分出口商的月底抛汇，但因量能极低，令台币价格在少量交易中走升，但难以为下周走势指出方向。
今日包括美国、加拿大、法国、德国及英国等主要欧洲国家均休假一天，4月1日欧元区
主要国家并有连续假期，金融市场不开市。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初少数出口商仍在月底抛汇
* 出口商价格在29.860附近
* 早盘量能偏低，台北外汇开盘50分钟成交0.62亿美元
* 央行暂时没有特别动作
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.900
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)