投行观点：台湾央行将维持银行流动性充裕，但促注重房贷风险--巴克莱

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透台北3月29日 - 台湾央行上日如市场预期宣布重贴现率维持1.875%不变，巴克莱亚洲资深区域经济师梁伟豪表示，台湾央行的关切重点仍然在经济成长，但关切程度已持续缓解。
台湾央行表示，货币政策持续维持适度宽松，未来仍将维持金融体系货币流动性宽裕，以支持经济成长。巴克莱认为央行将维持1.875%的重贴现率直至年底。
巴克莱的报告中指出，尽管央行认为特定地区的房贷紧缩策略已然见效，但仍警告银行需注意严控房贷风险。
梁伟豪也预期，台湾央行将持续维持流动性宽裕之下，未来央行的存单余额将可能持续走低。(2月在6.52兆(万亿)台币；2012年的2月高峰在6.99兆)
巴克莱认为，今年下半年央行仍将维持流动性充裕--平均每日银行间准备数字约在200亿台币，而银行间隔夜拆款利率将可望稳于0.38%的水位。
继上日宣布利率不变以后，台湾央行周五表示，三种天期存单利率皆维持不变--28天期存单为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。周五也例行性开放28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。