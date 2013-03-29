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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 10:06 BJT

投行观点：台湾央行将维持银行流动性充裕，但促注重房贷风险--巴克莱

路透台北3月29日 - 台湾央行上日如市场预期宣布重贴现率维持1.875%不变，巴克莱亚洲资深区域经济师梁伟豪表示，台湾央行的关切重点仍然在经济成长，但关切程度已持续缓解。

台湾央行表示，货币政策持续维持适度宽松，未来仍将维持金融体系货币流动性宽裕，以支持经济成长。巴克莱认为央行将维持1.875%的重贴现率直至年底。

巴克莱的报告中指出，尽管央行认为特定地区的房贷紧缩策略已然见效，但仍警告银行需注意严控房贷风险。

梁伟豪也预期，台湾央行将持续维持流动性宽裕之下，未来央行的存单余额将可能持续走低。(2月在6.52兆(万亿)台币；2012年的2月高峰在6.99兆)

巴克莱认为，今年下半年央行仍将维持流动性充裕--平均每日银行间准备数字约在200亿台币，而银行间隔夜拆款利率将可望稳于0.38%的水位。

继上日宣布利率不变以后，台湾央行周五表示，三种天期存单利率皆维持不变--28天期存单为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。周五也例行性开放28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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