《美国经济分析》标准普尔500指数再创新高，被低估的消费板块功不可没

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
**股指构成更为均衡**
2007年10月，金融类股占到该指数的20%以上，部分原因是雷曼兄弟和贝尔斯登等公司获利刷新纪录，如今这两家公司已不复存在。现在，金融股占比为15.9%。
在2000年互联网泡沫顶峰时，信息技术板块大约占标普指数的35%。现在科技类股仍为最大板块，但比例降至18.2%。
多伦多Gluskin Sheff & Associates公司分析师David Rosenberg认为，标普创新高会吸引更多投资者进入股市。
“那些看到自己实质存款受损的人们会蜂拥买入，”他称。“看到股指触及新高会成为催化剂，推动人们进场投资。”
不过也有人感到忧虑。摩根大通衍生品和定量策略师Marko Kolanovic指出，美国股市与信用息差、欧美公债以及新兴市场股市表现有很大差异。
这意味着标普500指数“可能低估了全球风险，因此可能逆转”，他周四在一份报告中指出。
纽约JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示，期货市场中超过65%的投机客仓位为做多，意味着很多人目前看多。
在周四上涨之前，标普500指数受塞浦路斯救援疑虑影响温和下滑，有助于将显示市场走势过度的技术指标正常化。短期相对强弱指标已有所回落，该指标3月中触及70，意味着市场超买。许多市场人士预计该市场在触及新高后将回落。(完) (编译 洪曦/侯向明/石冠兰 审校 李春喜/李爽)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。