《美国经济分析》标准普尔500指数再创新高，被低估的消费板块功不可没

**股指构成更为均衡**

2007年10月，金融类股占到该指数的20%以上，部分原因是雷曼兄弟和贝尔斯登等公司获利刷新纪录，如今这两家公司已不复存在。现在，金融股占比为15.9%。

在2000年互联网泡沫顶峰时，信息技术板块大约占标普指数的35%。现在科技类股仍为最大板块，但比例降至18.2%。

多伦多Gluskin Sheff & Associates公司分析师David Rosenberg认为，标普创新高会吸引更多投资者进入股市。

“那些看到自己实质存款受损的人们会蜂拥买入，”他称。“看到股指触及新高会成为催化剂，推动人们进场投资。”

不过也有人感到忧虑。摩根大通衍生品和定量策略师Marko Kolanovic指出，美国股市与信用息差、欧美公债以及新兴市场股市表现有很大差异。

这意味着标普500指数“可能低估了全球风险，因此可能逆转”，他周四在一份报告中指出。

纽约JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke表示，期货市场中超过65%的投机客仓位为做多，意味着很多人目前看多。