台湾债市：RP利率持稳，货币政策不变下波动空间有限

路透台北3月29日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周五持稳。交易人士表示，今日虽是季底最后交易日，不过市场资金宽松依旧，投信虽有赎回压力，但基本上仍力求保有原券，因此交易商资金调度不成问题。
昨日央行理监事会议决议利率持稳不变，交易商指出，总裁的谈话内容基本上与市场预期相符。在货币政策仍维持适度宽松的基调下，短率难有明显波动空间。
证券商交易员表示，投信因季底赎回，资金多缺不一，但若旗下有基金被赎回，也会动用其他基金来承接得来不易的债券。
另一票券商交易主管则称，寿险业前两天有大笔资金汇往海外，造成部分投信的赎回压力较大。不过银行端的资金相当宽松，因此要补资金缺口难度不大。
展望下周，他们认为，由于没有公债与公司债交割，且季底紧缩因素消失，预料市场将恢复钱多券少的状态，但RP利率仍会继续持稳在既有水准。
台湾央行周四一如预期，将重贴现率维持在1.875%不变，为连续第七个季度维持利率不变。分析师认为，实体经济复苏进度缓慢，预计年内央行仍将维持稳定的政策基调，年底或其后才有升息机会。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%，同于上日。(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)