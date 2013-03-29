《de Aenlle专栏》TIMP四国崛起，金砖四国让道

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
希望对各种题材都尝试一番的投资人，可以从一些TIMP国家个股的美国存托凭证(ADR)下手。
Klimo非常看好TIMP国家的电信服务商个股，包括印尼的Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 及Indosat Tbk PT ；土耳其的Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ；及墨西哥的America Movil SAB de CV 。
Klimo指出，由于墨西哥政府推动解除电信业管制的计划，America Movil可能面临更多竞争，但因为广播也同时解除管制，他预期America Movil也将受惠。
他对另一支电信股则有矛盾情结--菲律宾Philippine Long Distance Telephone Co (PLDT) 。他喜欢这档个股，但不喜欢它目前的价格。PLDT周三股价相当于71美元，市盈率(本益比)为18倍。“我认为它是一家好公司，但我在等待稍微更好的进场水准，”他称。
Schmidt的选股名单包括印尼汽车制造商Astra International Tbk PT 及土耳其银行业者Turkiye Garanti Bankasi AS 。这两家都有发行ADR，但交易量非常低。
他在墨西哥个股投资甚多，其中包括机场营运商Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV 、饮料厂商Fomento Economico Mexicano SAB de CV 及其关系企业Coca-Cola Femsa SAB de CV 。
Turner青睐的个股包括墨西哥银行业者Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 、印尼收费公路建设及营运商Jasa Marga Persero Tbk PT 及Turkcell。
虽然Turner对TIMP国家期望甚高，但他也承认有一些潜在风险。
“谈到新兴国家，永远都有主权风险，例如由一个比较不支持资本主义的新领导人上台，”他称。此外，“只要全球经济放缓，对新兴国家的影响都会较大。”
但他预期在可预见的未来，TIMP国家将持续炙手可热，因为他们将走上与之前新兴国家一样的繁荣之路，直到被后起之秀取代。(完) (编译 张明钧/张若琪/蔡美珍; 审校 王洋)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。