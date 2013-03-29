《de Aenlle专栏》TIMP四国崛起，金砖四国让道

希望对各种题材都尝试一番的投资人，可以从一些TIMP国家个股的美国存托凭证(ADR)下手。

Klimo非常看好TIMP国家的电信服务商个股，包括印尼的Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 及Indosat Tbk PT ；土耳其的Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ；及墨西哥的America Movil SAB de CV 。

Klimo指出，由于墨西哥政府推动解除电信业管制的计划，America Movil可能面临更多竞争，但因为广播也同时解除管制，他预期America Movil也将受惠。

他对另一支电信股则有矛盾情结--菲律宾Philippine Long Distance Telephone Co (PLDT) 。他喜欢这档个股，但不喜欢它目前的价格。PLDT周三股价相当于71美元，市盈率(本益比)为18倍。“我认为它是一家好公司，但我在等待稍微更好的进场水准，”他称。

Schmidt的选股名单包括印尼汽车制造商Astra International Tbk PT 及土耳其银行业者Turkiye Garanti Bankasi AS 。这两家都有发行ADR，但交易量非常低。

他在墨西哥个股投资甚多，其中包括机场营运商Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV 、饮料厂商Fomento Economico Mexicano SAB de CV 及其关系企业Coca-Cola Femsa SAB de CV 。

Turner青睐的个股包括墨西哥银行业者Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 、印尼收费公路建设及营运商Jasa Marga Persero Tbk PT 及Turkcell。

虽然Turner对TIMP国家期望甚高，但他也承认有一些潜在风险。

“谈到新兴国家，永远都有主权风险，例如由一个比较不支持资本主义的新领导人上台，”他称。此外，“只要全球经济放缓，对新兴国家的影响都会较大。”