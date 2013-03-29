中国债市动态：理财新规续发酵信用买盘活跃，利率债回归平稳静待数据出炉

路透北京3月29日 - 中国银行间债市周五早盘信用债买盘延续上日市况仍趋活跃，理财新规增大需求方“胃口”的预期持续发酵；不过利率品种的收益率止跌企稳，多空重归观望心态。
交易人士表示，昨日利率债向好更多与市场预期银监会新规或影响未来社会融资规模及经济复苏前景有关，而未来两周陆续公布的宏观数据则将对判断经济趋势起到更重要作用，所以市场回归平稳静待数据出炉。
“今天信用（债）的稍微好一点，特别是高收益的买盘更多，这个应该还是受到理财新规的影响，利率（债）昨天稍下来一点，今天变动不太大，今天股票也企稳了，利率波动可能更多还是和经济预期有关系。”华东一银行交易员称。
下周一(4月1日)中国国家统计局和物流与采购联合会将公布3月官方制造业采购经理人指数(PMI)。路透综合13家分析机构预估中值显示，随着春节因素影响消散，3月官方制造业PMI料反弹至52.0，结束此前连续两个月回落态势，并创下10个月高位。
中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
首日上市主体评级为AA+的短期融资券13沪强生CP001最新加权成交报价 为100.1069元人民币，较发行价有所溢价。剩余期限约2.4602年的固息国债120017券最新报价 在3.0790%/3.0701%，上日尾盘为3.0788%/3.0700%。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)