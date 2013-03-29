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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 12:16 BJT

泰国央行：官员称利率相对偏低，通胀可能维持稳定

路透曼谷3月29日 - 泰国央行一高层官员周五表示，泰国指标利率相对偏低，但今年通胀可能维持稳定。这强化了下周利率将维持不变的看法。

“当前利率相对偏低...但通胀应该会保持稳定,(今年)在约3%，”央行宏观经济政策办公室主管Roong Mallikamas在一研讨会上表示。

分析师预期4月3日召开的政策会议将维持利率在2.75%不变。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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