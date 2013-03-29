中国新债：二季度将发17期记账式国债，其中5月17日招标50年国债

路透北京3月29日 - 中国财政部周五公布今年第二季度国债发行计划，当季将发行17期记账式国债，包括九期关键期限，其中5月17日招标50年期国债。
刊登在中国债券信息网的公告并显示，财政部二季度计划招标发行四期记账式贴现国债，期限均为九个月。
此外，4月、5月和6月财政部每月均将发行一次储蓄国债，每次期限均包括三年和五年两个品种。
财政部今年一季度招标发行了10期记账式国债，包括新发以及续发各五期，总额2,340亿元人民币。
财政部2012年共计新发行了21期记账式附息国债，并续发行了16期，发行量为10,832.8亿元，其中31期为关键期限品种；此外还发行了八期共1,200亿元的记账式贴现国债。
以下为二季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式
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记账式附息国债 2 4月3日 按年付息
1 4月10日 按年付息
7 4月17日 按年付息
20 4月19日 按半年付息
10（续发） 4月24日 按半年付息
3（续发） 5月8日 按年付息
7（续发） 5月15日 按年付息
50 5月17日 按半年付息
10 5月22日 按半年付息
2 5月24日 按年付息
5 5月29日 按年付息
7（续发） 6月5日 按年付息
10（续发） 6月19日 按半年付息
记账式贴现国债 九个月 4月12日 到期一次还本付息
九个月 4月19日 到期一次还本付息
九个月 5月10日 到期一次还本付息
九个月 6月14日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 4月 按年付息
3/5 5月 按年付息
储蓄国债(凭证式) 3/5 6月 到期一次还本付息
注: 20年期、50年期、5月24日招标两年期和记账式贴现国债招标日期为周五，其它均为周三。(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)