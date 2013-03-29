全球金融：第一季股权融资成长24%，因股市反弹及私募股权寻求获利退场

路透3月28日 - 第一季全球股权融资金额较上年同期增加24%，因股市走强，经济疑虑降温，激励企业透过首次公开发行(IPO)及其他资本市场交易筹集资本。

随着美国股市攀至纪录高位，私募股权基金支持的企业纷纷申请挂牌上市，本季以来美国IPO金额提高65%。投行人士预期，将有更多2006-2007年收购热潮的投资案，在今年计划进入IPO市场。

经过2012年因政治及经济不确定性压抑资本筹集活动后，投资人信心也已回笼，特别是在欧洲。虽然仍有一些风险未消除，包括意大利上个月大选后的政治不确定性及塞浦路斯纾困协议的风风雨雨，但欧洲股市表现相当抗跌。

根据截至3月27日的汤森路透资料，涵盖IPO及续发股票在内，本季以来全球股权融资金额增加至1,830亿美元，去年同期为1,470亿美元。

资料显示，IPO金额增加37%至210亿美元，美国IPO活动大增及欧洲IPO金额回升，弥补了亚洲地区IPO金额衰退56%的影响。

私募股权公司希望让所投资的企业上市并卖出持股，是推动美国IPO活动的主要力量。

美国科技业IPO案则只占IPO活动的8.8%，一年前则为34%，2012年5月Facebook 的160亿美元IPO表现惨淡之后，科技业的IPO热度降温。

投行人士指出，在缺少像2012年Facebook之类的大案之下，今年科技业IPO将以企业软体、广告技术、及数据储存领域的规模较小企业为主。

今年第一季高盛 为全球股权融资承销投行之冠，承销86件，金额230亿美元。摩根士丹利 及花旗集团分居第二及第三。

高盛也是全球IPO承办投行龙头，金额27亿美元，德意志银行及花旗银行紧追在后。

在欧洲部分，股市转佳激励多家企业进入IPO市场，IPO市场从2012年第四季开始出现回升迹象。

日本以外亚洲地区的股票发行活动回升，企业利用股价上涨机会，发行股票及可转债集资460亿美元，较一年前增加6%。

今年以来全球三笔最大股权融资案皆在亚洲，包括日本政府出售日本烟草 的77亿美元持股、民生银行 发行32亿美元可转债、及中石化 配售31亿美元新股。

但亚洲IPO活动仍较去年同期下滑56%，成为2009年以来亚洲第一季最差表现。尽管2013年开局疲软，但投行人士预期未来几个月活动将增温，包括赛车活动企业一级方程式及阿里巴巴集团将进行挂牌上市，中国银河证券、中石化炼化、及数家中型中资银行的上市案。