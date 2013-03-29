中国汇市：人民币即期早盘微升，但6.21元的阻力不小

* 人民币即期早盘走高
* 人民币中间价结束三连跌
* 油企购汇活跃
* 6.21元市场阻力仍有待消化
路透北京3月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走升，盘中一度触及历史高位6.2095元。隔夜欧元小幅上涨，带动人民币中间价结束三天连跌并创出历史第二高位。交投清淡但客盘购汇有所表现，有交易员反映石油企业购汇活跃。
交易员认为，人民币在6.21整数关卡遇到较大阻力，短期可能还需要在此盘整；而疑为央行的干预近期比较少见，也显示来自市场的购汇需求仍有待消化。
北京一股份银行交易员说，“中间价小幅走高，可能与昨晚塞浦路斯银行恢复营业、欧元小幅上涨带动人民币走高。”
该交易员续称，早盘结汇力量不强，而是出现了一些力量不大的美元买盘，主要来自中石油、中石化等主要油企，“原因是国际油价低位反弹，油价趋势向上的背景下，油企越早买越好。”
另外，由于今天外汇交易中心举行交易员表彰大会，在参与交易的对手有限下，市况显得清淡，而且结汇价格也显得不理想。
北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.2102元，上日收报6.2143元。今日人民币兑美元中间价 为6.2689元，为仅次于2012年5月2日6.2670元的历史第二高位，上日中间价为6.2742元。
东京汇市方面，美元兑日圆 报在94.23，较美国尾盘水准几无变动，但可能连续第二个季度录得涨幅，为2009年以来首次。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3020/40，上日尾盘为6.3060。
北京时间12:01，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2040/70元，上一交易日尾盘报6.2058元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)
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(发稿 李航/李然; 审校 杨淑祯)