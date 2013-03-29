中国货币市场：隔夜回购利率大涨，因跨月需求及信用债质押资质较弱

路透上海3月29日 - 中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率上涨。其中隔夜回购因跨月因素涨幅接近100基点(BP)；七天回购则因跨清明假期，实际借款天数达10天，也上涨超过20BP。然整体资金面并未明显收紧。
交易员并表示，14天回购的跨节需求继续降低，因此利率续跌接近30个BP。目前利率上涨更多因基金、券商等机构的信用债质押品问题，而被要求加点。而银行等机构，由于存款增加与准备金缴存间时间差，月底的存款增加反而增加了流动性，月末最后一个交易日市场并无紧张情绪。
今年清明假期为4月4日-6日。
“隔夜涨的多了一点，质押品的问题吧，如果是利率债质押的话，应该不会涨这么多，资金不紧张。”上海一位保险交易员称。
中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。
市场人士指出，如果季末时点过后，资金仍维持如此充裕的局面，央行或进一步提升净回笼力度，以回收过剩流动性；不过在通胀压力有所缓和的情况下，央行暂时也不会急于收紧货币政策，保持资金面适度宽松或仍将是近期政策的主基调。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中： 隔夜 2.7033 1.7512 +95.21
七天 3.4230 3.1856 +23.74
14天 3.5407 3.8355 -29.48
上证所质押回购
隔夜 6.8000 9.2450 -244.50
七天 4.6900 4.7350 -4.50
14天 3.4050 3.3100 +9.50
回购定盘利率
隔夜 2.7200 1.7560 +96.40
七天 3.3900 3.2000 +19.00
14天 3.4400 3.9000 -46.00
shibor
隔夜 2.6840 1.7500 +93.40
七天 3.3940 3.1770 +21.70
三个月 3.8805 3.8814 -0.09
-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)