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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 13:14 BJT

日本数据: 2月房屋开工按年增长3.0%，为连续第六个月增长

路透东京3月29日 - 日本国土交通省周五公布，日本2月房屋开工较上年同期增长3.0%，为连续第六个月增长，受助于住房贷款利率下降且按计划在明年4月上调消费税之前需求浮现。

50家大型建筑公司2月建筑订单较上年同期增长16.3%。

欲浏览完整数据表格,请点选国土交通省官网链接:

(here)(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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