中国钢铁：大中型钢企2月利润环比下降25.4%--中钢协官员

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透北京3月29日 - 中国钢铁工业协会副会长刘振江周五表示，中国大中型钢企今年2月实现利润9.98亿元人民币，环比下降25.4%，销售利润率为0.36%，亏损面未有减少。
中钢协网站新闻稿援引刘振江并预计，3月估计不会比2月好，钢产量增加过快和钢材积压是3月钢材价格下跌的主要原因。尤其是现在的高产量是吃150美元左右的高价矿生产的，不利进口矿价的合理回归。
“今年一季度行业运行情况一月不如一月，其最主要的原因是钢产量上得太快，”他分析称。
数据并显示，1-2月全国产钢1.2545亿吨，同比增长10.6%，高于去年平均增速6个百分点，平均日产达到212万吨，相当年产7.7亿吨以上的水平，2月份平均日产220.8万吨。(完)
欲浏览更多详情，请点选中钢协网站(www.chinaisa.org.cn) (发稿 尹嫄婷 审校 张喜良)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。