企业结盟：索尼和奥林巴斯称，合组医疗设备公司计划因监管审批而延迟

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透东京3月29日 - 日本索尼 和奥林巴斯 再度推迟建立医疗设备合资公司的计划，因他们尚未取得部分监管机构的批准。
“相关当局审查时间比我们预期还要久，”两家公司在一份声明稿中指出。他们并未设定开始运营的新日期。
根据熟知此事的两家公司之一的消息人士指出，两家公司建立合资企业以设计并制造医疗设备的计画苦于赢取中国的批准。
索尼及奥林巴斯均未提到在等哪个监管机构批准。
索尼9月时表示，将支付5.32亿美元成为奥林巴斯最大股东，并宣布在年底前建立一家合资公司的计画，在12月时所尼设定新的开始营运时点为4月。(完)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。