企业结盟：索尼和奥林巴斯称，合组医疗设备公司计划因监管审批而延迟

路透东京3月29日 - 日本索尼 和奥林巴斯 再度推迟建立医疗设备合资公司的计划，因他们尚未取得部分监管机构的批准。

“相关当局审查时间比我们预期还要久，”两家公司在一份声明稿中指出。他们并未设定开始运营的新日期。

根据熟知此事的两家公司之一的消息人士指出，两家公司建立合资企业以设计并制造医疗设备的计画苦于赢取中国的批准。

索尼及奥林巴斯均未提到在等哪个监管机构批准。